Алонсо: Не я один считаю решения стюардов странными

На прошлом этапе в Майами Фернандо Алонсо сделал несколько критических замечаний в адрес стюардов – им досталось и за выписанный ему штраф в Китае, и за то, что они не стали наказывать Льюиса Хэмилтона, по вине которого, по мнению Фернандо, произошёл завал в первом повороте на старте спринта.

Фернандо даже ходил обсудить своё недовольство с президентом FIA Мохаммедом бен Сулайемом, а в Имоле гонщик Aston Martin продолжил высказывать критические замечания в адрес стюардов.

«Думаю, мы будем постоянно обсуждать эту тему, – приводит слова Фернандо Racingnews365. – Вопрос, безусловно, остаётся открытым. В данный момент между гонщиками, FIA и стюардами происходит обсуждение будущих правил и будущего гонок. Поэтому я продолжаю утверждать, что, по моему мнению, штрафы выносятся непоследовательно.

Да, эта непоследовательность будет всегда, ведь при разборе того или иного инцидента всегда есть другая сторона со своей точкой зрения. Просто так устроен спорт. Только за последние годы мы видели несколько случаев, в которых обе стороны инцидента думают одно, а стюарды – совершенно другое, и это странная особенность Формулы 1. Над этим нам нужно работать.

Гонщики всегда стараются бороться изо всех сил, но не доводя дело до контакта с другой машиной. Мы знаем, насколько у нас хрупкая техника, и малейшее повреждение сразу же делает нас намного медленнее. Меньше всего мы хотим с кем-то столкнуться. Мы каждый раз стараемся развиваться и учиться на своих ошибках.

Я недавно прочитал статью, в которой Серхио Перес и Логан Сарджент говорили, что, по их мнению, решение стюардов были странными. Так что, видимо, я не один так считаю».

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