Рим. Пол во втором матче подряд обыграл соперника из топ-10 и вышел в полуфинал

На турнире ATP Masters 1000 в Италии состоялся первый четвертьфинальный матч

Рим, Италия • 8-19 мая • грунт • €8,862,111

Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Томми Пол (США, 14) — Хуберт Хуркач (Польша, 7) 7:5, 3:6, 6:3

Американский теннисист одержал вторую победу в трёх встречах с Хуркачем и выиграл свой 150-й матч за время выступлений в Туре. Напомним, что в предыдущем раунде Пол был сильнее четвёртой ракетки мира Даниила Медведева.

Американец проведёт второй полуфинал на соревнованиях серии «Мастерс». В прошлом году он сыграл на этой стадии в Торонто.

Следующий соперник Томми Пола определится в матче Стефанос Циципас (Греция, 6) — Николас Ярри (Чили, 21).

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