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Футбол

Тренер сборной Франции объяснил, почему он не вызвал хавбека Челси в национальную команду на Евро-2024

У него был сложный сезон (с)

Тренер сборной Франции объяснил, почему он не вызвал хавбека Челси в национальную команду на Евро-2024

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему он не вызвал полузащитника "Челси" Кристофера Нкунку в национальную команду на Евро-2024.

    "Конечно, его могли вызвать. Но у него был сложный сезон. Недавно он сыграл несколько минут, но, возможно, этого недостаточно. Он вылечился, это точно. Его можно было бы вызвать, но у нас много атакующих игроков".

    Кристофер Нкунку в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 10 матчей, в которых забил 3 гола.

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