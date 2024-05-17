Скриншот. Денис Беринчик

Украинский боксер Денис Беринчик (18-0, 9 КО) на пресс-конференции накануне боя с Эмануэлем Наваррете (38-1-1, 31 КО) в Сан-Диего (США) включил звук сирены.

«С этим звуком просыпается моя страна, живет более 2 лет – каждый день, каждую секунду. Этот звук означает, что россия уносит чью-то жизнь или что-то разрушает – каждый день много раз. Однако наши защитники продолжают изо дня в день, минуту за минутой делать свое дело. Поэтому, прежде всего, я хочу поблагодарить украинских воинов, потому что благодаря им я смог подготовиться и прибыть к вам.

Также я хочу поблагодарить свою команду за гигантскую работу, которую сделали мы вместе, чтобы быть готовыми к поединку.

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В заключение я хочу обратиться ко всему миру, ко всем, кто нас видит и слышит – stand with ukraine», – заявил Беринчик.

36-летний украинец и 29-летний мексиканец сразятся за вакантный титул WBO в легком весе. Бой пройдет в ночь на 19 мая.

ВИДЕО. Беринчик включил сирену на пресс-конференции в США (момент на 27:38)

sport.ua