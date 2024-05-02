Тони Беллью назвал лучший бой, который он когда-либо видел

LAURA RAUCH/Associated Press. Марко Антонио Баррера и Эрик Моралес

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью (30-3-1, 20 KO) назвал лучший поединок, который он видел.

«Я бы назвал бой Барреры против Моралеса, первый бой – абсолютний боксерский безумие», – сказал Беллью.

19 февраля 2000 года в Манадалай-Бэй состоялся объединительный бой за титулы WBC и WBO между двумя мексиканскими звездами – 26-летним Марко Антонио Баррерой (49-2-0, 36 КО) и непобежденным 23-летним Эриком Моралесом (35-0-0, 28 КО). В настоящей рубке Моралес был признан победителем разделенным решением (114-113, 113-114, 115-112). Впоследствии авторитетный журнал The Ring назвал это сражение боем десятилетия.

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