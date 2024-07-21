В ночь с 20 на 21 июля на Amalie Arena в Тампе (штат Флорида, США) состоится интересный боксерский поединок.
На ринг выйдут американский блогер Джейк Пол (9–1, 6 KO) и Майк Перри из США (0–1), экс-боец UFC.
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Соперником Джейка Пола должен был стать Майк Тайсон, однако из-за проблем со здоровьем у легенды бой был перенесен на 15 ноября.
Майк Перри был подобран в качестве замены Тайсону, и он на коротком уведомлении выйдет на 8-раундовый поединок с блогером.
Джейк сразится с Перри, пока Тайсон лечится. Чего ждать от боя?
Джейк Пол – Майк Перри. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляцию проводит видеосервис DAZN.
Начало основного карда шоу запланировано на 21 июля 04:00 по Киеву, главный бой начнется около 07:00.
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Файткард шоу в Тампе (штат Флорида)