«Рейнджерс» вырвали победу у «Каролины» и вышли в финал конференции, Панарин сделал 2 голевые передачи

Артемий Панарин (слева) против Андрея Свечникова в матче «Каролина» — «Рейнджерс» (3:5) 17 мая. Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» выиграли у «Каролины» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 5:3. Команда из Нью-Йорка выиграла серию — 4-2.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами и достиг отметки в 11 (4+7) очков в этом плей-офф. Его одноклубник и соотечественник Игорь Шестеркин отразил 32 из 35 бросков по своим воротам.

Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников сделал две голевые передачи. У него 11 (2+9) очков в этом плей-офф.

В финале Восточной конференции «Рейнджерс» сыграют с победителем пары «Флорида» — «Бостон» (3-2).

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