Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

Украинский боксер Денис Беринчик (18-0, 9 КО) рассказал, что он ожидает от боя против Эммануэлем Наваррете (38-1-1, 31 КО) за вакантный WBO в легком весе.

– В одну ночь будешь драться ты и Усик за чемпионские пояса – что это значит для твоей страны?

– Это очень здорово. Будем смотреть его, потому что он будет боксировать перед нами. Это впервые в истории, когда из Украины два бойца одновременно боксируют за титул чемпиона мира.

– Ты здесь в статусе андердога – что собираешься делать в ринге?

– Это очень здорово, что он трехкратный чемпион мира. Но это мой вес, мой дивизион. Увидим яркий бой 18 мая, – заявил Беринчик.

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36-летний украинец ещё не проигрывал на профессиональном ринге. 28-летний Наваррете единственный раз за карьеру уступил ещё в 2012 году.

sport.ua