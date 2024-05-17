Примера. Альмерия — Барселона 0:2. Футбола не показали, но победили

«Кулес» повезло с соперником

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"Барселона" победила "Альмерию" в матче, который ее болельщики не захотят вспоминать.

Каталонцы не показали свой футбол даже близко. Они играли медленно, предсказуемо, теряли позиции в обороне. Ферран и Педри даже не включились, но еще страннее инертность Левандовского.

Связано ли это со вчерашним скандальным интервью Хави, после которого тренера опять "отправляют в отставку" СМИ? Вероятно, да.

В любом случае, "Альмерия" создала три стопроцентных шанса забить, и если Эмбарба хотя бы в каркас попал, то Лео Баптистао и Чоко Лосано умудрились пробить мимо ворот без сопротивления метров с десяти. Как?!

Даже слабая "Барса" за такое расточительство наказала. В первом тайме Фермин Лопес замкнул идеальный навес от 17-летнего Эктора Форта — это 1:0. Ну, а во второй половине на Фермина точно прострелил уже Роберто — это 2:0.

Любопытно, что других шансов у каталонцев почти не было. В тройке нападения старался один Ямаль; он же попал в штангу с острого угла в сольном проходе. Остальные — ничего.

Будь соперник чуть сильнее — "Барса" обязательно потеряла бы очки с такой игрой, но у "Альмерии" неслучайно 17 очков после 36 туров; она безнадежна. Касательно каталонцев, то они все еще вторые с 79 баллами. Кажется, "Жироне" команду Хави уже не догнать — мелочь, а приятно.

36-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" — "Барселона" — 0:2

Голы: Фермин Лопес, 14, 67

"Альмерия": Масимиану — Пубиль (Посо, 81), Монтес, Чуми, Ланга — Пенья, Робертоне — Баптистао (Ромеро, 59), Виера (Мелеро, 69), Эмбарба (Сентельес, 80) — Лосано (Суарес, 59)

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Форт (Канселу, 74) — Педри (Ромеу, 83), Роберто (Кристенсен, 69), Фермин — Ямаль, Левандовский (Феликс, 69), Ферран Торрес (Роке, 73)

Предупреждения: Роке, 85

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