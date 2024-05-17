Рим. Швёнтек обыграла Гауфф и сыграет в финале на втором подряд турнире WTA 1000

Ига Швёнтек стала первой участницей решающего матча на соревнованиях в Италии

Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • $5,509,771

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Коко Гауфф (США, 3) 6:4, 6:3

Польская теннисистка выиграла десятый из одиннадцати сыгранных матчей против Гауфф (четвёртый из четырёх на грунте) и одежала седьмую победу в семи матчах против представительниц США в этом году.

Швёнтек продлила свою победную серию до одиннадцати матчей. Напомним, что перед выступлением в Риме она выиграла титул на турнире WTA 1000 в Мадриде.

Ига Швёнтек проведёт 12-й финал на турнирах WTA 1000 и третий в столице Италии. Полька становилась чемпионкой соревнований в 2021 и 2022 годах.

Следующая соперница польской теннисистки определится в противостоянии Даниэль Коллинс (США, 13) — Арина Соболенко (-, 2).

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua