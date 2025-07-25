Горан Иванишевич – о своей критике Циципаса: “Похоже, что сейчас ничего нельзя говорить. Я сказал это честно, чтобы вызвать реакцию”

Хорватский теннисист и тренер прокомментировал завершение сотрудничества со Стефаносом Циципасом.



Накануне греческий теннисист опубликовал заявление, что Горан Иванишевич покидает его команду после менее 2 месяцев работы. Напомним, что хорват после поражения Циципаса на старте Уимблдона дал интервью, в котором прямо раскритиковал физическую подготовку и общий подход теннисиста к работе. Стефанос накануне объявления о завершении сотрудничества рассказал греческим журналистам, что «очень трудно иметь в команде диктаторов и людей, которые говорят негативно».

“Мы разговаривали вчера, никаких обид, мы поблагодарили друг друга, – сказал Иванишевич в интервью хорватским СМИ. – Он решил попробовать еще раз [тренироваться] со своим отцом, и, честно говоря, я искренне верю в это: единственным человеком, который может тренировать его, является его отец. Он играл свой лучший теннис с ним, его отец знает его лучше всего, это семейный проект. Это лучшее решение, я желаю ему всего наилучшего, он слишком хороший игрок, чтобы быть там, где он есть. И вчера я снова сказал ему, что ничего не изменится, если он не разберется в некоторых вещах в своей голове”.

Также Горан Иванишевич прокомментировал свое противоречивое интервью, в котором критически высказался о своем уже бывшем подопечном.

“Это было слишком раздуто, я не оскорблял его… Я сказал ему все это. Это не было так, как будто я говорил это за его спиной. Теперь кажется, что больше ничего нельзя говорить. Я сказал это честно, чтобы вызвать реакцию. Такое это поколение. К сожалению, так оно есть, все это видят. Он тоже это чувствует и знает. Если ты не готов морально, физически и эмоционально, особенно морально, играть часами против лучших, то у тебя нет шансов играть в теннис. Он не был морально готов играть на Уимблдоне. Надеюсь, он найдет свой путь. Желаю ему всего наилучшего, мы знаем его результаты, он не забыл, как играть в теннис”.



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