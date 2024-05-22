Страсбург. Линетт впервые в сезоне обыграла соперницу из топ-20, Коллинс и Кис стартовали с побед

Результаты матчей второго круга на турнире WTA 500 во Франции
Страсбург, Франция • 19-25 мая • грунт • $922,573
Действующая чемпионка: Элина Свитолина (Украина)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Маркета Вондроушова (Чехия, 1/WC) — Магдалена Френх (Польша) 5:7, 6:1, 6:0
Ангелина Калинина (Украина) — Фиона Ферро (Франция, WC) 6:3, 3:6, 6:0
Даниэль Коллинс (США, 3) — Катержина Синякова (Чехия) 6:1, 6:2
Клара Бюрель (Франция) — Элина Свитолина (Украина, 7) 7:6(1), 4:6, 6:1
Магда Линетт (Польша) — Екатерина Александрова (-, 6) 6:7(5), 6:3, 6:3
Мэдисон Кис (США, 4) — Ван Синьюй (Китай) 7:5, 6:0
Людмила Самсонова (-, 5) — Лейла Фернандес (Канада) 4:6, 6:4, 6:2
Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 2) — Эмма Наварро (США) 6:4, 7:6(1)
Магда Линетт (№50) вышла вперёд в счёте личных противостояний с Александровой (3-2) и впервые с октября прошлого года обыграла соперницу из топ-20. Полька проведёт второй четвертьфинал в сезоне и встретится с Мэдисон Кис, которой проиграла в трёх из четырёх сыгранных с ней матчей.
Беатрис Аддад Мая во второй раз в этом году победила Эмму Наварро, с которой играла в апреле на турнире WTA 1000 в Мадриде.
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