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Футбол

Копмайнерс: Я сосредоточен на праздновании. Следующий сезон? Посмотрим

Слова полузащитника бергамасков после победы в Лиге Европы

Копмайнерс: Я сосредоточен на праздновании. Следующий сезон? Посмотрим

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    • После победы "Аталанты" в финале Лиги Европы полузащитник команды, Копмайнерс, дал комментарий относительно своего будущего:

    "Я только рад наслаждаться этим титулом вместе с болельщиками, я сосредоточен на праздновании". "Следующий сезон? Я не знаю. Посмотрим…"

    Напомним, что нидерландский полузащитник провел за "Аталанту" в нынешнем сезоне 32 матча в Серии А, отметился двенадцатью голами и пятью ассистами. Также провел 12 матчей в Лиге Европы и отдал два ассиста.

    www.ua-football.com

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