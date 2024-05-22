Копмайнерс: Я сосредоточен на праздновании. Следующий сезон? Посмотрим

Слова полузащитника бергамасков после победы в Лиге Европы

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После победы "Аталанты" в финале Лиги Европы полузащитник команды, Копмайнерс, дал комментарий относительно своего будущего:

"Я только рад наслаждаться этим титулом вместе с болельщиками, я сосредоточен на праздновании". "Следующий сезон? Я не знаю. Посмотрим…"

Напомним, что нидерландский полузащитник провел за "Аталанту" в нынешнем сезоне 32 матча в Серии А, отметился двенадцатью голами и пятью ассистами. Также провел 12 матчей в Лиге Европы и отдал два ассиста.

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