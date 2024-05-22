Формула 3: Джеймс Хедли дебютирует в Монако

Команда Jenzer Motorsport, выступающая в Формуле 3, объявила о замене в составе на предстоящем этапе в Монако.

Джеймс Хедли проведёт четвёртый этап сезона вместо Матиаса Загазеты, который накануне успешно перенёс операцию по удалению аппендикса. В 2024-м Хедли выступает в британской Формуле 3 и после двух этапов сезона занимает десятое место в личном зачёте.

Джеймс Хедли: «Вчера в 16:00 мне позвонили и рассказали о том, что я выступлю в Формуле 3 в Монако. Мечта осуществилась. Я благодарю Гари Кэтта и всю команду Jenzer за веру в меня, а также благодарю спонсоров.

У меня не было времени на подготовку на симуляторе, но я сосредоточусь на пилотировании и сделаю всё, что в моих силах. Спасибо всем, кто помог мне добраться до Монако».

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