Марк Жене: 20 очков отставания – это почти ничего

Активная карьера Марка Жене в Формуле 1 завершилась почти 20 лет назад, но он остался в паддоке чемпионата мира – начал сотрудничать с Ferrari в качестве тест-пилота, комментировал гонки на испанских и итальянских телеканалах, а теперь выполняет обязанности посла легендарной марки из Маранелло.

Принимая участие в подкасте F1Nation официального сайта чемпионата, Жене говорил о том, что после двух побед в Мельбурне и Монако, а также девяти подиумов у его коллег по Скудерии неизбежно возникают мысли о том, чтобы вступить в спор за Кубок конструкторов, даже если Фредерик Вассёр, руководитель команды, предпочитает не торопить события.

Но у Макса Ферстаппена в Монако были сложности, там его машине явно не хватало скорости, поэтому он не смог подняться выше 6-го места, а Серхио Перес сошёл уже на первом круге из-за серьёзной аварии, тогда как оба гонщика Ferrari финишировали в первой тройке.

Не исключено, что проблемы Red Bull могут продолжиться и в Канаде, поскольку на монреальском автодроме имени Жиля Вильнёва надо агрессивно атаковать поребрики, а RB20 справляется с этим хуже, чем машины других топ-команд.

«Наша машина в Монако неплохо себя показала, прежде всего в медленных поворотах, – комментировал Жене итоги 8-го этапа сезона. – Я бы даже сказал, что успех был предопределён, даже несмотря на то, что произошло с Карлосом Сайнсом, ведь ему вернули 3-ю позицию (после того, как гонка была остановлена красными флагами на первом круге, а затем был дан рестарт).

Поскольку лидерам уже не было необходимости проводить пит-стопы, это облегчило Шарлю Леклеру задачу на гонку. Успех был очень важен, ведь раньше казалось, что трасса в Монако для него – какое-то заколдованное место.

Могу сказать, что теперь с его плеч свалился огромный груз. Даже не представляю, что бы было, если бы на очередном Гран При Монако вновь что-нибудь произошло, это было бы просто невыносимо. В общем, я за него очень рад.

Фредерик говорит, что мы пока не должны думать о чемпионате, и я это знаю, однако такие мысли неизбежно приходят. Вы смотрите на картину в командном зачёте и понимаете, что 20 очков отставания от лидеров – это почти ничего. Но пока мы всё ещё наслаждаемся недавним успехом, а там посмотрим, как будут развиваться дальнейшие события.

По-своему забавно, что сложнее всего ситуация Шарля была в первой части квалификации. Невероятно, но у него была всего одна попытка, и в теории он мог даже выбыть из борьбы. В воскресенье он контролировал ход гонки после обоих стартов, задавал свой темп и вообще весь уик-энд держал ситуацию под своим контролем. Пилотировал Шарль очень уверенно, в том числе это было видно по его торможениям – повороты Rascasse и Sainte Devote он проходил на очень высокой скорости.

Команда в последнее время уделяла немало внимания работе с настройками, и Леклер уверяет, что сейчас машина делает именно то, что он хочет. Но уже в дни предыдущего этапа в Имоле было видно, что машина во многом соответствует его предпочтениям, и он был доволен поведением SF-24 – это было видно именно по его пилотированию».

Перед 9-м этапом сезона отставание Ferrari от Red Bull Racing действительно сократилось до 24 очков, хотя дальнейшие события могут развиваться по любому сценарию. Например, в 2022 году после трёх гонок Скудерия вообще лидировала с заметным отрывом, но уже после шестого этапа Red Bull Racing вышла вперёд.

Однако в этом году видно, что Ferrari и McLaren уверенно набирают обороты, тогда как у Red Bull дела идут заметно хуже, чем в предыдущие два года, и в целом расстановка сил в чемпионате меняется, что, конечно, даёт надежду поклонникам Скудерии. Последний раз команда из Маранелло завоевала Кубок конструкторов в далёком уже 2008 году, когда за неё выступали Фелипе Масса и Кими Райкконен.

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