Этап Формулы Е в Саудовской Аравии переезжает в Джидду

В новом сезоне этап Формулы Е переедет из Эд-Диръии в Джидду. В 2025 году этап электрической гоночной серии пройдёт на укороченной версии трассы Формулы 1.

Такое решение было принято посредством электронного голосования Всемирного совета FIA, после чего получило одобрение от Министерства спорта Саудовской Аравии.

Джидда примет сдвоенный этап Формулы Е 14-15 февраля 2025 года. Официальная конфигурация трассы для электрической гоночной серии будет представлена после утверждения на октябрьском заседании Всемирного совета.

Городская трасса в Эд-Диръии в пригороде Эр-Рияда принимала национальный этап на протяжении шести лет.

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