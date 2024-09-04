Два боя до цели: промоутер рассказал о главной мечте Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что боксер Энтони Джошуа не оставляет надежд и мечтает стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса. Для этого нужно сперва победить Даниэля Дюбуа, а затем одолеть Александра Усика или Тайсона Фьюри.

«В мыслях Джошуа только бой с Дюбуа и завоевание титула супертяжелого веса. Но я знаю, что в случае победы над Дюбуа все мысли Энтони будут направлены на победителя боя Усика и Фьюри».

«Для него это единственный шанс стать абсолютным чемпионом. Конечно, ему вообще интересен бой с Фьюри, но в первую очередь Джошуа мечтает стать абсолютным чемпионом», – сказал Хирн.

Бой за титул IBF против Дюбуа пройдет 21 сентября.

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sport.ua