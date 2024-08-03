Гюнтер Штайнер: Боттас останется в Sauber

Гюнтер Штайнер дал свой прогноз по ситуации на рынке пилотов. Бывший руководитель команды Haas считает, что Андреа Кими Антонелли заменит Льюиса Хэмилтона в Mercedes, а в Sauber продлят контракт с Валттери Боттасом.

«Мне кажется, что за Mercedes будет выступать Кими Антонелли, – поделился мнением Штайнер в подкасте Red Flags. – С кем подпишут контракт в Sauber? Думаю, они оставят Боттаса. Это будущая заводская команда Audi, и им нужен лучший из доступных гонщиков. Alpine тоже нужен лучший из доступных гонщиков.

За годы карьеры Боттас выиграл много гонок, но в данный момент он просто не может продемонстрировать всё, на что способен, поскольку этого не позволяет машина. А так он всегда был хорошим гонщиком. Хюлкенберг и Боттас будут отличным составом.

Кто станет напарником Пьера Гасли в Alpine? В Спа на стартовой решётке мы брали интервью у Флавио Бриаторе для немецкого телевидения, и задали ему этот вопрос. Он ответил, что все претендуют на это место. Я просто повторяю слова Флавио.

Кевин Магнуссен может быть кандидатом. Кроме того, у них есть Джек Дуэн и Мик Шумахер. Не спрашивайте меня про Шумахера, поскольку после ответа мне опять начнут писать оскорбления, и я не смогу нормально спать!»

Источник