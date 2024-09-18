Джонни Херберт – третий стюард Гран При Сингапура

Как и на прошлой неделе в Баку, на роль третьего стюарда в Сингапуре в FIA пригласили победителя гонок Формулы 1 и «24 часов Ле-Мана» Джонни Херберта.

Вместе с ним спорные моменты будут разбирать представитель американской федерации IMSA, сын бывшего руководителя McLaren Тим Майер, и бельгиец Матьё Реммери, работающий стюардом на гонках Ф2, Ф3 и Формулы E.

В 2024-м приглашёнными стюардами были: Дерек Уорик в Бахрейне, Монако и Канаде, Витантонио Лиуцци в Саудовской Аравии, Китае, Майами, Имоле, Барселоне и Венгрии, Джонни Херберт в Австралии, Австрии, Нидерландах, Италии и Баку, Энрике Бернольди в Японии и Бельгии.

Источник