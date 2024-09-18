Источник: на смену Де Росси в Роме придёт экс-тренер середняка Серии А

У Довбика появится ещё один хорватский тренер в карьере после Йовичевича

Новым главным тренером "Ромы" станет 49-летний хорватский специалист Иван Юрич. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, в ближайшее время стороны заключат контракт до июня 2025 года с возможностью продления в случае выхода команды в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

Последним местом работы Юрича был "Торино". Также Иван возглавлял "Верону", "Дженоа", "Кротоне" и "Мантову".

Напомним, ранее с должности главного тренера "Ромы" был уволен Даниэле де Росси.

После четырёх матчей в Серии А "волки" набрали всего лишь три очка.

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