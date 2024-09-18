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Футбол

Источник: на смену Де Росси в Роме придёт экс-тренер середняка Серии А

У Довбика появится ещё один хорватский тренер в карьере после Йовичевича

Источник: на смену Де Росси в Роме придёт экс-тренер середняка Серии А

    • Новым главным тренером "Ромы" станет 49-летний хорватский специалист Иван Юрич. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

    По информации источника, в ближайшее время стороны заключат контракт до июня 2025 года с возможностью продления в случае выхода команды в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

    Последним местом работы Юрича был "Торино". Также Иван возглавлял "Верону", "Дженоа", "Кротоне" и "Мантову".

    Напомним, ранее с должности главного тренера "Ромы" был уволен Даниэле де Росси.

    После четырёх матчей в Серии А "волки" набрали всего лишь три очка.

    www.ua-football.com

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