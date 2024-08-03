Реакция Усика на выход Хижняка в полуфинал Олимпийских игр 2024 в Париже

На Олимпийских играх 2024 в Париже продолжаются соревнования в боксе.
Украинец Александр Хижняк выиграл поединок 1/4 финала у Вандерлея Перейры в весовой категории до 80 кг и вышел в полуфинал. Хижняк доминировал на ринге и выиграл на записках всех судей (5:0).
Легендарный украинский боксер Александр Усик, который в 2012 году выиграл золото Олимпиады в Лондоне, отреагировал на успех своего соотечественника.
«Слава Богу», – написал Александр в Instagram-сториз.
Соперником Хижняка в 1/2 финала станет кубинский боксер Арлен Лопес. Поединок между Хижняком и Лопесом состоится 4 августа. Ориентировочное время начала встречи – 18:22 по Киеву.
ФОТО. Реакция Усика на выход Хижняка в полуфинал Олимпийских игр 2024