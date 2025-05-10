Денис БЕРИНЧИК: «Какой Ломаченко? Ты еб***тый?»

Украинский блогер Александр Шалев пригласил бывшего чемпиона мира в легком весе по версии WBO Дениса Беринчика на свою программу «Еда патруль».
Однако во время представления Дениса Шалев обозвал его Василием Ломаченко, на что Беринчик отреагировал.
Шалев: «У меня в гостях легенда бокса Василий Ломаченко».
Беринчик: «Ты еб***тый на**й».
Беринчик проиграл в феврале Кейшону Дэвису и потерял чемпионский титул WBO в легком весе.
Ранее чемпион мира в легком весе по версии WBA Джервонта Дэвис оценил уровень бывшего чемпиона мира украинца Дениса Беринчика.
@shalev.oleksandr
♬ оригинальный звук – shalev.oleksandr