Денис БЕРИНЧИК: «Какой Ломаченко? Ты еб***тый?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

Украинский блогер Александр Шалев пригласил бывшего чемпиона мира в легком весе по версии WBO Дениса Беринчика на свою программу «Еда патруль».

Однако во время представления Дениса Шалев обозвал его Василием Ломаченко, на что Беринчик отреагировал.

Шалев: «У меня в гостях легенда бокса Василий Ломаченко».

Беринчик: «Ты еб***тый на**й».

Беринчик проиграл в феврале Кейшону Дэвису и потерял чемпионский титул WBO в легком весе.

Ранее чемпион мира в легком весе по версии WBA Джервонта Дэвис оценил уровень бывшего чемпиона мира украинца Дениса Беринчика.

@shalev.oleksandr ♬ оригинальный звук – shalev.oleksandr

sport.ua