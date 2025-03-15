Александр ГРИЦИВ: «У меня опытный соперник, который дрался за титулы»

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Украинский боксер Александр Грицив 29 марта готовится выйти на ринг в поединке за звание чемпиона мира по версии WBC Francophone в бриджервейте.

По состоянию на сейчас у Александра 9 боев на профессиональном ринге, в 9 из них он одержал победы. Бой против немца Рада Рашида состоится во Львове в рамках вечера бокса от KO Promotions. Начало боев в 16:00 в Emily Event Hall.

В эксклюзивном интервью для Sport.ua Александр Грицив рассказал о своих ожиданиях от поединка.

– Как проходит подготовка к предстоящему поединку?

– Подготовка проходит шикарно. Все идет по плану. Сейчас продолжается мой любимый этап – спарринги.

– Кто помогает тебе готовиться к бою? С кем ты спаррингуешь?

– У меня есть два спарринг-партнера, молодые перспективные ребята, удачно зарекомендовавшие себя на чемпионате Украины до 23 лет, который проходил во Львове в начале этого года. Рыбалко Всеволод – чемпион Украины в весовой категории до 92 кг, Никита Хохонь – бронзовый призер в категории +92 кг.

– Это твой первый титульный поединок в профи карьере. В случае победы, что дает тебе этот пояс?

– Этот пояс поможет мне подняться в рейтинге и приблизит нас к нашей главной цели – поясу чемпиона мира. К примеру, Адам Бальский, предыдущий обладатель этого пояса, занял за счет него первую строчку рейтинга в бриджервейте. Поэтому для нас завоевание этого пояса – важный шаг к титулу чемпиона мира.

– Что тебе известно о твоем сопернике?

– Это опытный соперник, который уже имел несколько титульных поединков и даже был обладателем титула IBO Continental. Мы с тренером изучили его сильные и слабые стороны, поэтому будем готовы ко всему.

– На сегодня это самый сильный и опытный соперник в твоей карьере?

– Да, для меня это вызов и возможность показать, на что я способен. Оппозиция растет с каждым поединком. Это цель нашей команды, мы не ищем легких соперников, и я понимаю, что с каждым боем соперники будут сильнее.

– Этот поединок ты проведешь в бриджервейте. Планируешь ли в дальнейшем выступать в этой весовой категории, или вернешься к хевивейту?

– Мы с командой поставили себе цель стать чемпионом мира в бриджервейте, поэтому будем делать все возможное для того, чтобы получить титульный поединок в будущем.

sport.ua