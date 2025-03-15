Кими Антонелли: Я мог занять более высокую позицию

Дебютант Mercedes Кими Антонелли в своей первой квалификации в Формуле 1 в Австралии не вышел во вторую часть – 18-летнему итальянскому гонщику не хватило 0,09 секунды. По телевизионной картинке было видно, что машина Кими цепляла асфальт так сильно, что из-под днища не переставали сыпать искры.

После квалификации Антонелли рассказал, что повредил машину о поребрик, и если бы не это, он стартовал бы с гораздо более высокой позиции.

Кими Антонелли: «В квалификации я придерживался той же траектории, что и в третьей тренировке. Но на поребрике [в 6-м повороте] оказалось очень много гравия, и, проехав по нему, машина получила сильные повреждения.

Я терял много времени на прямых. В первую очередь из-за того, что днище машины скребло по асфальту. Помимо прочего, оно потеряло часть аэродинамической нагрузки, поскольку не проектируется с расчётом на трение об асфальт.

У машины есть скорость, поэтому такой результат разочаровывает ещё сильнее. Я определённо мог занять гораздо более высокую позицию. В воскресенье возможен дождь, поэтому многое может произойти. Я постараюсь отыграться».

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