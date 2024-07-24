Алекс Элбон: Прохладная погода должна помочь нам в Спа

Гонщики Williams с оптимизмом ждут Гран При Бельгии. Алекс Элбон и Логан Сарджент уверены, что машина FW46 будет быстра в Спа, а прохладная погода поможет контролировать износ шин.

Алекс Элбон: «Впереди последняя гонка перед летним перерывом. Мы проводим сложный сезон, но многому научились, лучше понимаем характеристики машины и применим полученные сведения во второй половине сезона и будущем.

Если говорить о Спа, то мне не терпится поскорее принять участие в этапе на трассе, которая мне нравится, и которая должна подойти нашей машине. Автодром расположен в лесу, погода всегда непредсказуемая, и прогноз обещает небольшую прохладу, что должно помочь нам контролировать износ с шин, с которым в прошлом году у нас возникли некоторые проблемы.

Надеюсь, мы уйдём на летний перерыв с хорошим настроением и максимально используем все возможности».

Логан Сарджент: «Я с нетерпением жду этапа в Спа перед летним перерывом. Команде необходимо развить позитивную динамику двух предыдущих этапов и завершить серию хорошим результатом.

Погода всегда является важным фактором в это время года в Спа, что открывает дополнительные возможности.

В прошлом бельгийская трасса лучше подходила нашей машине, чем другие автодромы, поэтому будет интересно посмотреть, как проявит себя FW46 в условиях напряжённой борьбы в середине пелотона».

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