Гонщики Ferrari по-разному взаимодействуют с командой

Льюис Хэмилтон проводит летний перерыв в чемпионате на своём ранчо в горах американского штата Колорадо – видимо, созерцание природы помогает привести в порядок мысли и восстановить душевное равновесие, несколько пошатнувшееся из-за продолжающихся неудач.

Тем временем мировая гоночная пресса продолжает обсуждать его рабочие отношения с Ferrari, которые, вероятно, нельзя назвать безоблачными. В любом случае результаты Хэмилтона оставляют желать лучшего, и в дни июльского Гран При Бельгии он сообщил, что направил команде два документа, в которых изложил своё видение ситуации.

Вот что он тогда сказал: «Я отправил команде пару документов, посвящённых проблемам, на которые я бы хотел обратить внимание. Какие-то проблемы носят системный характер, и я считаю, что нужно произвести определённые структурные преобразования, чтобы добиться более высоких результатов…»

Разумеется, всем было интересно, что именно семикратный чемпион мира излагал в тех документах, и в какой тональности они были выдержаны. Как пояснил Льюис во время венгерского гоночного уик-энда, в них не было никаких жёстких требований.

«Приказов там не было, – цитирует Хэмилтона RacingNews365. – Там были только идеи: “А что если действовать так-то? Пытались ли мы принять такие-то меры? Не исключено, что если бы попытались, то нам бы было проще решать определённые вопросы”.

Там просто шла речь о необходимости продолжить диалог. Фредерик Вассёр и вся команда вполне позитивно на это отреагировали».

Результаты Шарля Леклера в этом сезоне явно выше, чем у напарника – он пять раз поднимался на подиум, а в Венгрии выиграл поул. Впрочем, это ему не помогло, и финишировал он на Хунгароринге за пределами первой тройки, но это уже другая история.

Общаясь с прессой, он подчеркнул, что взаимодействует с командой по-другому и никаких писем ей не пишет:

«Лично я не создаю никаких документов, но, безусловно, приезжая на базу в Маранелло, всегда участвую в совещаниях с командой, чтобы узнать, какие задачи перед нами стоят. У каждого гонщика свои способы обмениваться информацией с командой. У меня свои методы, и они не такие, как у Льюиса. Но это не значит, что я остаюсь в стороне от рабочих процессов – разумеется, я в них участвую».

