Дакар: FIA снимает Лёба с дистанции

Было понятно, что после сегодняшней аварии Себастьен Лёб лишился реальных шансов на хороший результат в ралли-рейде «Дакар», но только что стало известно, что техническая инспекция FIA вообще не позволила ему продолжать гонку.

Судя по всему, его постигнет такая же участь, как вчера Карлоса Сайнса, хотя в любом случае отставание экипажа Лёба от лидеров уже достигло почти часа с четвертью.

«Мы влетели в колдобину, которая не была обозначена в легенде трассы, – рассказал Себастьен. – Машина завалилась на бок и перевернулась. Мы заменили два колеса и смогли минут через пять продолжить движение, но вскоре стало понятно, что сломана рулевая тяга – вероятно, от удара. Запасной у нас не было, поэтому пришлось дожидаться машины напарников…»

Пока меняли рулевую тягу, потери времени достигли 40 минут. После этого Dacia Sandrider с бортовым номером 219 вновь поехала к финишу этапа, но температура двигателя достигла критического уровня.

«Двигатель перегревался, терял мощность, поэтому мы с трудом добрались до финиша, потеряв больше часа», – добавил Себастьен.

А вот сообщение пресс-службы ралли-рейда, опубликованное буквально 10 минут назад: «В результате аварии на 12-м км третьего этапа каркас безопасности на Dacia Sandrider Лёба был повреждён. После инспекции, проведённой техническими стюардами FIA, экипаж не допущен к старту 4-го этапа».

Впрочем, не исключено, что пока «дело Лёба» не закрыто: по информации испанской газеты Marca, если решение будет не в его пользу, то команда The Dacia Sandriders подаст протест.

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