ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира из Украины возвращается. Будет бой с американцем

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

Чемпион мира в легком весе по версии WBO украинец Денис Беринчик вернется на ринг.

Промоутерская компания Top Rank анонсировала поединок украинца против американского боксера Кейшона Дэвиса, который на профи-ринге провел 12 боев, все выиграл и 8 поединков завершил досрочно.

Поединок пройдет 14 февраля 2025 года в Нью-Йорке, США, на легендарной арене «Мэдисон-сквер-гарден».

Для Дениса это будет первая защита титула WBO, который он получил в мае 2024 года, победив раздельным решением судей мексиканца Эмануэля Наваррете.

Для Беринчика это будет 20-й поединок на профессиональном ринге. Денис выиграл все прошлые 19 боев, имея в активе 9 нокаутов.

sport.ua