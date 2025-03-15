«Будет еще более напряженный». Известный боксер – о реванше Усик – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Известный украинский боксер Сергей Деревянченко поделился мыслями о бое-реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

– Александр Усик недавно заявлял, что хотел бы снова встретиться с Даниэлем Дюбуа. Как считаете, кто победит в этом бою, если он состоится? Усик или Дюбуа?

– Здесь фаворит Усик. В первом бою он победил и сейчас будет фаворитом в этом поединке, если он состоится. Скажу так, что Дюбуа и первый бой был такой довольно напряженный, второй бой будет еще более напряженный, чем первый.

Ранее чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик рассказал о желании провести бой с чемпионом UFC в полутяжелом дивизионе Алексом Перейрой.

sport.ua