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Теннис

Украинцы на турнирах ITF 15 марта (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов


($60,000; Clay – Indoor)
Основная сетка. 1/2 финала

15:00 | Анастасия Соболева (Украина) – Санья Краус (Австрия)


($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала

10:00 | Георгий Кравченко (Украина) – Саба Пурцеладзе (Грузия, 3)

Пары. Основная сетка. Финал

12:00 | Олександр Брайнін/Георгій Кравченко (Україна) – Ерік Арутюнян/Саба Пурцеладзе (-/Грузія, 1)

($15,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. Финал

15:00 | Анастасия Фирман/Челси Фонтенель (Украина/Швейцария, 2) – Стефания Божикэ/Мари Меттро (Румыния/Швейцария, 1)

($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала

09:30 | Елизавета Котляр (Украина) – Екатерина Овчаренко (-, 6)

 

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