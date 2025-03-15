Украинцы на турнирах ITF 15 марта (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($60,000; Clay – Indoor)
Основная сетка. 1/2 финала
15:00 | Анастасия Соболева (Украина) – Санья Краус (Австрия)
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
10:00 | Георгий Кравченко (Украина) – Саба Пурцеладзе (Грузия, 3)
Пары. Основная сетка. Финал
12:00 | Олександр Брайнін/Георгій Кравченко (Україна) – Ерік Арутюнян/Саба Пурцеладзе (-/Грузія, 1)
($15,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. Финал
15:00 | Анастасия Фирман/Челси Фонтенель (Украина/Швейцария, 2) – Стефания Божикэ/Мари Меттро (Румыния/Швейцария, 1)
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
09:30 | Елизавета Котляр (Украина) – Екатерина Овчаренко (-, 6)