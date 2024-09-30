Айо Комацу: Мы уже быстрее, чем Aston Martin

После первого дня работы на трассе в Сингапуре Фернандо Алонсо заявил, что машина Aston Martin – только седьмая по скорости. И это в лучшем случае, т.е. AMR24, с его точки зрения, в любом случае медленнее, чем машины Haas и Williams.

Правда, потом он стартовал с 7-й позиции, хотя действительно позади Нико Хюлкенберга, а финишировал 8-м, опередив его, но, по признанию Майка Крака, руководителя Aston Martin, это ему удалось только за счёт исключительного мастерства.

При этом Крак не скрывает, что проблемы со скоростью машины связаны с тем, что технические новинки, которые разрабатывает и внедряет команда из Сильверстоуна, «часто не давали того эффекта, на который рассчитывали её инженеры».

Айо Комацу, его коллега и соперник, руководитель Haas F1, тоже готов признать, что процесс модернизации техники идёт не вполне гладко, однако на этой стадии чемпионата их машина всё-таки быстрее Aston Martin.

«Наш первый комплекс обновлений работал только на 50%, зато второй позволил добиться более существенного прироста скорости, чем мы ожидали, – рассказал Комацу в интервью Auto Motor und Sport. – Внедрение третьего мы отложили на одну гонку.

Но уже после первого обновления кто-то из наших инженеров предложил ряд идей, как можно повысить темп. Мы никого не обвиняли в том, что новинки не вполне сработали, мы просто взялись за дело, объединив усилия.

В результате после летнего перерыва в большинстве случаев мы быстрее, чем Aston Martin. Например, в Сингапуре Нико показал 6-е время в квалификации, уступив времени самого быстрого гонщика всего шесть десятых. Для нашей маленькой команды это равнозначно поул-позиции.

Каждую хорошую идею надо развивать, от кого бы она ни исходила – направление модернизации техники всегда задавали лучшие команды. Мы составляем наши планы на основе ежедневного анализа полученных данных, но при этом должны шаг за шагом отстраивать нашу инфраструктуру.

А если инженерный департамент производит только шум, и все на базе команды заняты только тем, что спорят, чьи идеи лучше, то при таком подходе мы бы ничего не добились».

Позитивный настрой Комацу, конечно, радует, но в Кубке конструкторов американская команда занимает только 7-е место, хотя уже почти догнала RB, тогда как Aston Martin находится на 5-й строчке с весьма заметным преимуществом по очкам. Впрочем, всё логично, учитывая размеры, потенциал и ресурсы этих двух команд, ведь по этим показателям Aston Martin намного превосходит Haas.

Источник