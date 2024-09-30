Экс-соперник Усика назвал условие, при котором Джошуа точно победит Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Тони Беллью, бывший соперник украинского боксера Александра Усика (22-0, 14 КО), назвал условие, при котором Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) точно победит Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO):

«Если Джошуа возьмет немедленный реванш, думаю ли я, что он сможет его выиграть? Абсолютно точно. Если Энтони Джошуа выйдет, даст волю рукам и попадет в Дюбуа первым, бой закончится. Но в первом поединке он этого не сделал, и мы видели, как это закончилось. Если Энтони Джошуа попадет ему в голову и даст волю рукам, это будет снова Джордж Форман и Рон Лайл, но я скажу вам кое-что, это закончится еще быстрее.

Когда ваши характеристики лучше подходят друг другу, чем характеристики твоего оппонента – когда ты немного быстрее его, сильнее, имеешь лучшие технические способности, лучшую работу ног, лучшую защиту – я не понимаю, почему ты не вступаешь с ним в обмен ударами сразу же.

Если ты немного быстрее, ты будешь первым. Если ты немного взрывной, удары будут более мощными. Эй-Джей просто не использовал такой подход, и это его вина и вина его команды».

Напомним, в ночь с 21 на 22 сентября 2024 года состоялся бой британских боксеров в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа. В 5-м раунде Дюбуа нокаутировал своего соперника, до этого трижды отправив его в нокдаун.

sport.ua