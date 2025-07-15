Украинский боксер: «Ломаченко? Наверное, для него это очень больно»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Украинский боксер Сергей Деревянченко объяснил, почему Василий Ломаченко провалил финиш карьеры в профессиональном боксе. Сергей заявил, что очень много факторов зависит от промоутера.

– Еще один уже экс-боксер легкого веса Василий Ломаченко завершил свою профессиональную карьеру. Как вы оцениваете его спортивный путь?

– У него была очень хорошая любительская карьера, ведь он выиграл все, что возможно, дважды став олимпийским чемпионом. У профи у Ломаченко тоже была хорошая карьера. Он получил звание чемпиона мира по трем весовым категориям. Однако Ломаченко хотел стать абсолютом, чего сделать не смог, хотя и дважды сражался за это звание. Наверное, для него это очень больно, – заявил Сергей.

Может быть, Ломаченко не стал суперзвездой. Со всем тем следует понимать, что это зависит не только от боксера, но и от промоушена. Мне кажется, что Top Rank и Боб Арум не вывели его на тот уровень, на котором он мог и должен был боксировать, – сказал Сергей.

Ломаченко владел титулами в трех дивизионах: в полулегком весе по версии WBO (2014-2016), во втором полулегком весе по версии WBO (2016-2018) и в легком весе по версиям WBA (2018-2020), WBO (2012) (2024-25).

Последний раз Василий сражался в 2024 году – победил Джорджа Камбососа техническим нокаутом и выиграл чемпионский титул IBF.

На профи-ринге Василий провел 21 бой, победил 18 раз (12 нокаутов) и потерпел 3 поражения. Ломаченко также двукратный чемпион Олимпиады в 2008 и 2012.

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sport.ua