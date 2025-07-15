Haas F1 проведёт тесты в Японии для гонщиков Toyota

В начале августа команда Haas F1 отправится в Японию, где даст возможность гонщикам Toyota Рио Хиракава и Шо Цубои поработать на тестах за рулём VF-23, машины Формулы 1 2023 года выпуска.

Тесты пройдут 6 и 7 августа на автодроме в Фудзи; сначала за руль сядет Хиракава, официальный резервный гонщик команды, а Цубои сменит его на следующий день. Для 30-летнего гонщика Toyota Gazoo Racing, выступающего в японских сериях Super Formula и Super GT, это станет первым опытом пилотирования машины Формулы 1.

Он действующий чемпион Super Formula, а также обладатель трёх титулов в Super GT, где он трижды побеждал в классе GT500.

Хиракава уже работал на тестах в Абу-Даби в конце прошлого года, а в этом сезоне проводил пятничные тренировки в Бахрейне и Испании. По планам Рио пилотировал на апрельских тестах техники предыдущих лет выпуска (TPC) в Сильверстоуне.

Айо Комацу, руководитель команды: «Естественно, я очень рад, что уже в первом сезоне, когда действуют правила TPC, мы сможем провести двухдневные тесты в Японии на автодроме Fuji Speedway.

Эти тесты – довольно важное события для Toyota, ведь они пройдут на её домашней трассе, где в октябре прошлого года мы объявили о начале сотрудничества с Toyota Gazoo Racing (гоночным подразделением японского концерна).

Также мы рады, что впервые дадим Шо Цубои возможность поработать за рулём машины Формулы 1, учитывая, сколько у него титулов. Таланты Рио, разумеется, нам уже знакомы, и его сотрудничество с нашей программой продолжится.

Замечательно и то, что тесты, на которых мы будем работать с VF-23, открыты для свободного посещения болельщиками. Мы знаем, что японская публика страстно любит Формулу 1, поэтому здорово, что мы вновь вернёмся в эту страну после апрельского Гран При Японии».

К работе на тестах вместе с бригадой Haas будут привлечены инженеры и механики Toyota Motor Corporation, и для них это возможность многому научиться и получить ценный профессиональный опыт.

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