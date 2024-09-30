Олимпик потерпел первое поражение в кампании

Фото: Racing Club de Strasbourg Alsace, Х

Лига 1. 6-й тур

Страсбур, Стад де ла Мено

Страсбур – Марсель 1:0

Гол: Диегу Морейра 40

Конец света близок. Иначе объяснить успех проектов Тодда Боэли и Ко в последнее время трудно. "Челси" идет в топ-4 АПЛ впервые за несколько лет, имея за плечами серию из 4 побед кряду во всех турнирах. А их французский "фарм" взял и по делу переиграл "Марсель" Де Дзерби, который до этого не знал о поражениях. А Диегу Морейра, арендованный у "Челси" и провалившийся по полной в Лиге 1 в прошлой кампании, взял и забил победный гол, попутно выдал свой лучший матч во Франции.

Лиэм Росеньор встретил "Марсель" интенсивным прессингом с первых минут. Затея на бумаге казалась суицидальной – Де Дзерби последние два года оттачивал билд-ап в сильнейшей лиге мира, искусно выманивая в давление топов, чтобы потом растерзать их на клочья на пространстве. Но оказалось, что "Марсель" еще далек от идеалов итальянца, и "Страсбур" буквально загасил любые атакующие порывы "Олимпика", так и не познав всю ядовитость Гринвуда и компании у своих ворот.

Более того, хозяева в первой тайме с завидной регулярностью вырывались в быстрые атаки, и если бы Эмега реализовал хотя бы половину своих шансов, то ушли бы на перерыв с более солидным перевесом, чем 1:0. Но у форварда в плане реализации выдался трудный вечер, потому забил только Морейра. "Марсель" же за половину имел три жалких удара общим весом 0.08 xG.

Во втором тайме "Страсбур" показал уже совсем другой футбол, куда более расчетливый и скромный. Зато в эффективности критично при этом не потеряли. "Олимпик" кроме хаотичного шанса Мопе так ничего и не создал. Был фирменная пристрелка Гринвуда с правого края штрафной площади, но и это даже за полушанс принять было трудно. Петрович сделал два сейва и ушел с первым сухерем в новом сезоне. А "Страсбур" этим вечером сенсационно отпраздновал тысячную домашнюю победу.

Страсбур: Петрович, Сарр, Соу, Дуэ, Диегу Морейра (Мванга, 89), Дукуре, Нанаси (Сеная, 83), Сантос, Диарра, Баква (Силла, 77), Эмега (Мара, 89)

Марсель: Рульи, Брассье (Гарсия, 83), Корнелиус, Хейбьерг, Мурильо, Коне (Рабьо, 62), Кондогбиа, Харит (Мопе, 63), Луис Энрике (Карбони, 71), Гринвуд, Ваи (Роу, 62)

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