Борис Беккер – о пути к статусу лидера рейтинга ATP: “Нужно быть немного сумасшедшим, немного эгоистичным в том смысле, что твоя жизнь – это только теннис”

Легендарный немецкий экстенисист вспоминает свой путь к вершине мирового рейтинга.



Беккер провел 109 недель на втором месте, прежде чем наконец возглавил рейтинг, победив Ивана Лендла в финале Australian Open-1991. После того турнира он стал первой ракеткой мира.

“Нужно быть немного сумасшедшим, немного эгоистичным в том смысле, что твоя жизнь – это только теннис”, – сказал Беккер, который за карьеру выиграл 49 титулов ATP.

“Ты должен быть готов сделать все ради победы, и ничто не может быть важнее выигрыша следующего матча.

Поддерживать такую интенсивность в течение длительного времени очень сложно, но у всех нас есть этот сумасшедший менталитет победителя. Это большое достижение – быть №1, будь то на одну неделю, 12 недель или 350 недель”.

“Быть частью клуба №1 – это уникальное ощущение”.

Лишь 29 игроков в истории поднимались на вершину мирового рейтинга ATP, и Беккер хорошо осознает важность своего достижения. Шестикратный чемпион турниров Grand Slam провел в общей сложности 12 недель на первой позиции, включая 9-недельный период лидерства с июля по сентябрь 1991 года.

“Оглядываясь назад, для меня было большой честью вручать трофей первой ракетки мира Яннику Синнеру в 2024 году и быть частью этого клуба №1”, – признался Беккер.

“Все остальные 28 игроков были моими кумирами. Именно благодаря им я начал играть в теннис. Все, что я имею, – это благодаря теннису, и с годами ты ценишь это больше. Важно, чтобы молодое поколение помнило тех, кто проложил путь. Мы не всегда играли за миллионные призовые, но благодаря таким легендам, как Илие Настасе, Бьерн Борг, Джон Макинрой и многие другие, теннис стал популярнее”.

Беккер ворвался в мир тенниса в юном возрасте, в 17 лет сенсационно став самым молодым чемпионом Уимблдона. Это был его первый трофей Grand Slam, и уже в следующем году он защитил титул. Но только спустя шесть лет, имея в своем активе уже пять “мэйджоров”, он наконец-то достиг статуса №1 в мире.

“Мне было 18 лет, когда я стал второй ракеткой мира в сентябре 1986 года,” – вспомнил Беккер.

“Я был двукратным чемпионом Уимблдона, и мне казалось, что все идеально. Но впереди всегда был один и тот же парень – Иван Лендл. Я даже не подозревал, что мне понадобится еще четыре с половиной года, чтобы наконец-то покорить вершину. Что же делало этот последний шаг таким трудным? Наконец, в 1991 году, в финале Australian Open, я обыграл его. Мы были №1 и №2, и я знал, что этот матч – решающий”.

Перед тем матчем баланс личных встреч между Беккером и Лендлом был равным – 9:9. Но в финале Australian Open-1991 Беккер выиграл в четырех сетах, не только завоевав титул, но и впервые поднявшись на вершину рейтинга ATP.

Беккер признает, что его путь к №1 в мире занял больше времени, чем он ожидал. Он постоянно учился у своих сильнейших соперников, таких как Лендл, Матс Виландер и Стефан Эдберг.

“Главное – стабильность, турнир за турниром, чтобы оставаться на первом месте, нужно постоянно доходить до финалов и выигрывать турниры.

В 80-х я еще был подростком. У меня были отличные турниры, но потом – посредственные недели. А вот Иван, Матс и Стефан были более стабильными на протяжении всего года. Именно это изменилось в моей игре в начале 90-х”.



btu.org.ua