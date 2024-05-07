Беременная Эшли Барти посетила детское теннисное мероприятие в Австралии

Экс-первая ракетка мира и чемпионка трёх турниров Grand Slam побывала на открытии регионального теннисного карнавала коренных народов, который состоялся 6 апреля в Ньюкасле, штат Новый Южный Уэльс.

Данный теннисный карнавал является одним из мероприятий, которые будут проходить в течение следующих месяцев в каждом из австралийских штатов, а в августе состоится Национальный карнавал для детей коренных народов. Их целью является популяризация тенниса и предоставление возможностей заниматься этим видом спорта.

«Здорово быть здесь, в Ньюкасле. Я путешествовала по миру, но у меня было мало времени для путешествия Австралией. Это невероятно, что так много детей коренных народов знакомятся с теннисом, узнают что-то новое для себя».

Отметим, Барти является предствительницей племени Нгариго — коренного населения Австралии, проживающего на юго-востоке штата Новый Южный Уэльс.

В марте прошлого года австралийка объявила о завершении профессиональной карьеры. В январе стало известно, что Эшли Барти находится в ожидании первенца.

btu.org.ua