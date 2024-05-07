Аталанта попала в зону ЛЧ, Наполи потерял победу над Удинезе: результаты матчей Серии А

6 мая состоялись два матча чемпионата Италии по футболу сезона-2023/24.

Аталанта на выезде одолела аутсайдера чемпионата Салернитана Поединок завершился со счетом 1:2.

Наполи расписал ничью с Удинезе — 1:1. Стоит отметить, что неаполитанцы потеряли победу на 90+2 минуте.

Чемпионат Италия Серия А 35 тур, 6 мая <p style="text-align: center; "Соллернитана — Аталанта 1:2 (1:0)

Голлы: 0:1 — 18 Чауна, 1:1 — 57 Скамакка, 2:1 — 63 Копмейнерс.

Удинезе — Наполи 1:1 (0:0)

Голлы: 0:1 — 51 Осимхен, 1:1 — 90+2 Саксесс

Итак Аталанта после победы занимает 5 место в турнирной таблице, которое дает пропуск в Лигу чемпионов-2024/25. Напомним, в следующем сезоне от Италии в ЛЧ впервые в истории примет участие 5 команд. Накануне Интер уступил Сассуоло, а Монца сыграла вничью с Лацио.

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