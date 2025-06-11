Штутгарт. Монфис в трех сетах проиграл в поединке первого круга, 17-летний теннисист из третьей сотни рейтинга вышел во второй раунд

Результаты второго игрового дня на турнире АТР 250 в Германии



Штутгарт, Германия • 9-15 июня • трава • €778,445

Действующий чемпион: Джек Дрэйпер (Великобритания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Корентен Муте (Франция) – Фабио Фоньини (Италия, WC) 6:4, 6:7(3), 6:3

Лернер Тьен (США) – Йосихито Нишиока (США) 6:7(3), 7:6(3)

Пьер-Юг Эрбер (Франция, Q) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) 6:4, 3:0 отказ

Алекс Микельсен (США, 7) – Гаэль Монфис (Франция) 6:4, 4:6, 6:3

Юстин Энгель (Германия, WC) – Джеймс Дакворт (Австралия, Q) 6:4, 4:6, 7:6(5)

Артур Риндеркнех (Франция) – Денис Шаповалов (Канада, 5) 6:4, 2:6, 6:0

Мартон Фучович (Венгрия, Q) – Янник Ханфманн (Германия, Q) 7:5, 6:4

Кантен Алис (Франция) – Лоренцо Сонего (Италия) 6:7(6), 7:5, 6:4

• Алекс Микельсен за 1 час 45 минут переиграл Гаэля Монфиса, проиграв два гейма на своей подаче и сделав три брейка в ответ. Американский теннисист выиграл 10-й матч в карьере на турнирах АТР на траве и во втором круге сыграет против 17-летнего Юстина Энгеля.

• 281-я ракетка мира Юстин Энгель впервые сыграл матч на травяном турнире АТР и второй раз в карьере победил соперника из топ-100. 17-летний теннисист третий раз в карьере прошел во второй круг на турнире АТР и попробует впервые пробить в 1/4 финала.

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