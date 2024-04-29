Мадрид. Алькарас и Штруфф повторят прошлогодний финал в четвертом круге, Фритц и Хуркач сыграют за место в четвертьфинале

На турнире ATP Masters 1000 в Испании известны участники четвертого круга в верхней половине сетки

Мадрид, Испания • 24 апреля — 5 мая • грунт • €9,017,445

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Третий круг

Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Даниэль Альтмайер (Германия) 6:4, 7:6(2)

Тэйлор Фритц (США, 12) — Себастиан Баэс (Аргентина, 18) 6:2, 6:3

Франсиско Серундоло (Аргентина, 21) — Томми Пол (США, 15) 6:7(7), 6:4, 6:2

Александр Зверев (Германия, 4) — Денис Шаповалов (Канада, PR) 6:4, 7:5

Андрей Рублев (-, 7) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 27) 7:6(10), 6:4

Таллон Грикспор (Нидерланды, 24) — Хольгер Руне (Дания, 11) 6:4, 4:6, 6:3

Ян-Леннард Штруфф (Германия, 23) — Уго Умбер (Франция, 13) 7:5, 6:4

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия) 6:3, 6:3

Тэйлор Фритц пятый раз сыграл против Себастиана Баэса и одержал пятую победу, не проиграв ни одного сета в их очных поединках. Американец второй год подряд сыграет в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде и встретится там с поляком Хубертом Хуркачем, которого победил в прошлом году на United Cup (общий счет противостояния 2-1 в пользу Фритца).

Александр Зверев провел девятый поединок против Дениса Шаповалова и шестой раз его обыграл. Двукратный чемпион «Мастерса» в Мадриде Зверев в четвертом раунде сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло.

Карлос Алькарас выиграл 13-й матч подряд на кортах «Мастерса» в Мадриде и за место в четвертьфинале сыграет против Яна-Леннарда Штруффа, которого победил на этом турнире в прошлогоднем финале (общий счет их противостояния 2-1 в пользу испанца).

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