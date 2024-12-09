Анже. Паркс с “баранкой” победила в финале Бенчич, которая вернулась в Тур после рождения дочери

Американская теннисистка Алиша Паркс стала чемпионкой турнира WTA 125 во Франции



Анже, Франция • 2-8 декабря • хард (зал) • $115,000

Действующая чемпионка: Клара Бюрель (Франция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

В решающем поединке соревнований американка Алиша Паркс (№103), посеянная под третьим номером, за 2,5 часа победила обладательницу “wild card” Белинду Бенчич (№913 WTA) из Швейцарии – 7:6(4), 3:6, 6:0. Паркс записала на свой счет 14 эйсов, допустила 8 двойных ошибок (у Бенчич – 3 эйса и также 8 двойных ошибок), проиграла два гейма на своей подаче и сделала четыре брейка.

Путь к титулу:

R1: Жюли Бельграве (Нидерланды, WC) 6:2, 6:4

R2: Тамара Корпатч (Германия) 7:6(3), 6:2

QF: Виктория Хименес Касинцева (Андорра) 7:6(4), 6:3

SF: Мона Бартель (Германия) 6:2, 1:6, 6:3

FR: Белинда Бенчич (Швейцария, WC) 7:6(4), 3:6, 6:0

23-летняя Алиша Паркс шестой раз сыграла в финале соревнований WTA 125 и выиграла пятый титул этой категории. В этом сезоне американка также становилась чемпионкой на турнирах в Гайбе (трава) и Варшаве (хард). За свою победу в Анже Паркс заработала 13 040 евро призовых и 125 рейтинговых очков. В обновленной мировой классификации она вернулась в топ-100, поднявшись на 84-е место (+19).

27-летняя Белинда Бенчич провела свой третий турнир после возвращения в Тур. Напомним, что в апреле этого года швейцарская теннисистка впервые стала матерью. На пути в финал Бенчич победила Патрицию Марию Циг (Румыния), Мариам Болквадзе (Грузия), Осеан Додан (Франция) и Доминику Шалкову (Чехия). За выход в финал швейцарка заработала 7 390 евро призовых и 81 рейтинговое очко. В рейтинге WTA она вернулась в топ-500, поднявшись на 481-е место (+432).

btu.org.ua