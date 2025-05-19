Рейтинг WTA. Паолини вернулась на четвертое место после титула в Риме, Швёнтек впервые за три года выпала из топ-4

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновлённый рейтинг



Чемпионка турнира в Риме Жасмин Паолини, поднялась на 4-е место в рейтинге, повторив свой личный рекорд. Коко Гауфф, которая потерпела поражение в решеющем матче стала второй ракеткой мира, а Ига Швёнтек, не сумев защитить свой титул в Риме, впервые с февраля 2022 года покинула топ-4 мировой классификации, опустившись на 5-е место.

ТОП-10 рейтинга WTA (на 19.05.2025)

1. Арина Соболенко (-) – 10 683 очков

2. Коко Гауфф (США) – 6 863 очка (+1)

3. Джессика Пегула (США) – 6243 очка (+1)

4. Жасмин Паолини (Италия) – 5 865 очков (+1)

5. Ига Швёнтек (Польша) – 5 838 очков (-3)

6. Мирра Андреева (-) – 4 986 очков (+1)

7. Мэдисон Кис (США) – 4 674 очка (-1)

8. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4 368 очков

9. Эмма Наварро (США) – 3 831 очко

10. Паула Бадоса (Испания) – 3641 очко

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Личные рекорды теннисисток из топ-100:

28. Пэйтон Стернс (США)

53. Сонэй Картэл (Великобритания)

59. Ева Лис (Германия)

69. Александра Эала (Филиппины)

70. Хейли Баптист (США)

Чемпионская гонка WTA (на 19.05.2025)

1. Арина Соболенко (-) – 5 120 очков

2. Мэдисон Кис (США) – 3 349 очков

3. Мирра Андреева (-) – 3 055 очков

4. Ига Швёнтек (Польша) – 2 878 очков

5. Коко Гауфф (США) – 2 598 очков (+1)

6. Джессика Пегула (США) – 2 548 очков (-1)

7. Жасмин Паолини (Италия) – 2 230 очков (+9)

8. Элина Свитолина (Украина) – 1 751 очко (-1)

9. Эмма Наварро (США) – 1 542 очка

10. Екатерина Александрова (-) – 1501 очко (-2)

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