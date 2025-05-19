Вассёр: Приоритетная задача – прибавить в квалификации

Фредерик Вассёр, руководитель Скудерии, подводя неоднозначные итоги Гран При Эмилии-Романьи, постарался выделить как позитивные моменты, так и те трудности, которые мешают команде показывать более высокие результаты.

Льюис Хэмилтон вчера занял 4-е место, Шарль Леклер финишировал шестым.

«Если говорить о позитивном, то со старта до финиша гонки мы показывали уверенный темп, – подчеркнул он. – Хорошим был и выбор тактики, и её реализация. Но есть и причины для некоторого расстройства, ведь если бы мы стартовали с более высоких позиций, то могли бы выступить и получше.

Мы не понимаем, что произошло в субботу, ведь в квалификации была одна картина, а сегодня – совершенно другая. Впрочем, на всех последних трёх или четырёх этапах чемпионата была весьма заметная разница между скоростью в квалификации и гоночным темпом.

Например, в Джидде наша машина в день гонки вообще была самая быстрая, хотя в квалификации мы уступили времени поула больше трёх десятых; эта разница была на том же уровне и в Майами, и в этот уик-энд.

Наша машина недостаточно эффективна в режиме квалификации, и мы должны продолжать над этим работать. Вполне очевидно, что в Имоле Макс был быстрее нас и в гонке. Но в тех условиях, в которых она проходила, мы отставали не так уж сильно, поэтому приоритетная задача – прибавить в квалификации. И всё-таки я считаю, что в гонке мы добились максимально возможного результата.

Льюис очень уверенно выступил, ему удавалось проводить прекрасные обгоны. Если говорить о Шарле, то, пожалуй, ему просто немного не повезло, хотя по ходу гонки ему удавалось использовать все возможности, какие только появлялись. Но режим виртуального сейфти-кара был введён в неудачный для него момент, то же самое относится и к появлению реального автомобиля безопасности, поэтому расстройство Леклера вполне можно понять.

Как всегда, было сложно предвидеть, сколько времени продлится эвакуация остановившейся на трассе машины. В тот момент до финиша оставалось ещё слишком много кругов, поэтому перейти на мягкую резину было невозможно, и Шарль принял правильное решение остаться на трассе…»

Также Вассёр объяснил тактику команды, под конец гонки попросившей Шарля Леклера пропустить Алекса Элбона, гонщика Williams: «На той стадии гонки в отношении нашей команды велось расследование, и был риск, что мы можем получить 5-секундный штраф. Тогда мы бы потеряли четыре или пять позиций, и я думаю, что был смысл пожертвовать всего одной».

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