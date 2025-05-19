«Как против него ставить?» Лидер рейтинга назвал победителя Усик – Дюбуа 2

Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Уордли

Лидер рейтинга WBA в супертяжелом весе Фабио Уордли высказался о реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Это будет фантастический реванш. Вы все видите – Дюбуа прибавил после первого боя с Усиком, это делает их вторую встречу интригующей. Но я думаю, бой пройдет по тому же сценарию, что и первый поединок. Я не обесцениваю Дюбуа, но как ставить против Усика?», – сказал Уордли.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua