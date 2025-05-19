Хаби Алонсо хочет, чтобы Реал подписал еще одного игрока Ливерпуля летом

Мадридский "Реал" может подписать еще одного игрока "Ливерпуля" летом по просьбе Хаби Алонсо, который, как ожидается, вскоре возглавит королевский клуб, заменив на посту менеджера Карло Анчелотти.

Источники издания Football Insider сообщают о том, что 43-летний испанский специалист хочет, чтобы "сливочные" совершили амбициозный трансфер Алексиса Мак Аллистера. Несмотря на то, что "Реал" еще не объявил Хаби Алонсо новым главным тренером команды, руководство клуба строит планы на будущее под своего бывшего футболиста.

Отмечается, что "красные" не собираются отпускать 26-летнего аргентинского полузащитника, потому что он является ключевым игроком в команде Арне Слота, но они могут рассмотреть вариант с обменом игроков, добавив в сделку Родриго.

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В текущем сезоне Алексис Мак Аллистер забил 7 голов и отдал 6 ассистов в 49 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. По версии популярного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

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