Нападающий сборной Швейцарии установил рекорд на чемпионате мира по хоккею

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Амбюль

В очередном матче чемпионата мира по хоккею 2025 года сборная Швейцарии разбила сборную Венгрии со счетом 10:0.

Одним из главных героев встречи стал Андрес Амбюль, забросивший три шайбы.

Швейцарский нападающий стал старейшим игроком в истории чемпионатов мира по хоккею, сделавшему хет-трик в матче.

Сделал это Андрес Амбюль в возрасте 41 года.

Напомним, швейцарец выступает за «Давос» уже в течение последних 12-ти сезонов.

После этой победы Швейцария вышла во главу угла в группе Б, имея в своем активе 16 набранных очков, а также стала командой с наибольшим количеством заброшенных шайб на турнире (30).

30 –Швейцария (после 6 матчей)

29 – США (после 6 матчей)

28 – Чехия (после 5 матчей)

28 – Канада (после 5 матчей)

sport.ua