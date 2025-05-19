Стародубцева, Мартич, Андрееску и еще 13 теннисисток, которые преодолеют квалификацию Ролан Гаррос: прогноз от BTU Predict

Сегодня в Париже стартует квалификация Открытого чемпионата Франции, в которой будут принимать участие три украинские теннисистки – Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Анастасия Соболева.

Вашему вниманию наш прогноз на 16 теннисисток, которые сумеют преодолеть отборочный турнир.

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1. Юлия Стародубцева (Украина)

Юлия Стародубцева (Украина, 1) – Ханне Вандевинкель (Бельгия)

Доминика Шалкова (Чехия) – Тамара Зиданшек (Словения)

Мона Бартель (Германия) – Сара Бейлек (Чехия)

Дженни Лим (Франция, WC) – Эна Шибахара (Япония, 31)

Юлия уже легенда слэмовых квалификаций, и с этим положительным рекордом и демонстрацией своей игры на уровне не ниже 80% возможностей должна выходить в основную сетку.

Хотя секция ей выпала откровенно тяжелая: как для первого матча опасная бельгийка Ванденвинкель с полной игрой, резаными с бэкхенда (сказал бы продолжательница традиций Флипкенс), второй раунд – Шалкова/Зиданшек, Доминика разочаровывает по этому сезону (не выиграв ни на одном турнире хотя бы два матча основы, да и грунт в целом не лучшее ее покрытие), Тамара (бывшая полуфиналиста РГ (2021) давно не демонстрирует топовых результатов, с 22 года по большей части находится во второй сотне, но в Париже продолжает относительно неплохо играть и последние два года квал проходила).

Третий раунд – Бейлек/Шибахара (Сара отличный грунтовый талант, могла быть главной угрозой, однако не задался как-то у нее этот грунтовый сезон, и досадная травма получена на 125ке в Анталии где она хорошо начинала турнир, Эна – топовая парная игрок, которая в последние годы очень раскрылась в одиночке, и даже на неприоритетном для себя грунте приличную игру демонстрирует).



2. Симона Вальтерт (Швейцария)

Далма Галфи (Венгрия, 2) – Ана Богдан (Румыния)

Арина Родионова (Австралия) – Тереза Валентова (Чехия)

Ралука Щербан (Кипр) – Симона Вальтерт (Швейцария)

Сторм Хантер (Австралия) – Чжан Шуай (Китай, 30)

Очень открытая секция, возможно Галфи и выглядит фавориткой с ее хорошим «пробегом» за последние месяцы, но накануне уже имела снятие (против Соболевой) и кажется «перенасытилась» и может провалить турнир. Симона тоже с насыщенным отрезком, с хорошими победами, но по последнему турниру также хорошие впечатления оставила и игрой и борьбой).

3. Дарья Семенистая (Латвия)

Александра Саснович (-, 3) – Татьяна Прозорова (-)

Манон Леонард (Франция) – Лукреция Стефанини (Италия)

Арианна Хартоно (Нидерланды) – Нурия Бранкаччо (Италия)

Вероника Эрьявец (Словения) – Дарья Семенистая (Латвия, 21)

Также неоднозначная секция, пусть будет Дарья, добротная классическая грунтовичка, с грамотным выбором ударов, с доминирующим леворуким форхендом, умеет хорошо раскладывать мячи по корту. Должна уже наконец прервать неутешительную серию из 8 попыток преодолеть квалификацию.

4. Юле Нимайер (Германия)

Аой Ито (Япония, 4) – Петра Марчинко (Хорватия)

Селин Наеф (Швейцария) – Джоанна Гарланд (Китайский Тайбэй)

Ксения Ефремова (Франция, WC) – Анна-Лена Фридсам (Германия)

Сара Эррани (Италия) – Юле Нимайер (Германия, 19)

Довольно благоприятная секция для Юле, где все будет зависеть от нее, с интересом понаблюдаю за игрой Ито, которая с юниоров не играла на грунте.

5. Линда Фругвиртова (Чехия)

Мананчая Савангкаев (Таиланд, 5) – Лизетт Кабрера (Австралия)

Линда Фругвиртова (Чехия) – Линда Климовичова (Польша)

Астра Шарма (Австралия) – Эмина Бекташ (США)

Дарья Астахова (–) – Лейре Ромеро Гормас (Испания, 27)

Не столько вера в Линду сколько в посредственность ее секции, должна этим пользоваться, третий раунд с Шармой/Ромеро Гомес будет сложным.

6. Дарья Сэвилл (Австралия)

Тейлор Таунсенд (США, 6) – Сара Сайто (Япония)

Леони Кунг (Швейцария) – Ханна Чанг (США)

Дафни Мпетши Перрикар (Франция, WC) – Габриэла Кнутсон (Чехия)

Хизер Уотсон (Великобритания) – Дарья Сэвилл (Австралия, 26)

Учитывая что Таунсенд не играла с марта, сложно будет ей доверять, та же Саито способна дать бой и заапсетить, в общем секция слабенькая и непрофильная, Дарья на опыте и классе вполне может вытянуть.

7. Майя Хвалинська (Польша)

Ребекка Марино (Канада, 7) – Катинка фон Дейхманн (Лихтенштейн)

Виктория Мбоко (Канада) – Синья Краус (Австрия)

Ланлана Тараруди (Таиланд) – Кайя Юван (Словения)

Синди Лангле (Франция, WC) – Майя Хвалиньска (Польша, 20)

Очень интересная компашка, Мбоко-Краус, и потенциально Юван (которая уверенно возвращается) – Хвалинская. Мбоко со своей силой и способностями даже на данный момент лучший игрок здесь, но опыт подобный отсутствует и соперницы все равно достаточно достойные, поэтому уверенности в преодолении трехраундового барьера нет. А при таком раскладе секция открыта, а выбор Майи более фанатский, хочется ее увидеть в основе РГ.



8. Мария-Лурдес Карле (Аргентина)

Анастасия Захарова (-) – Анук Кёверманс (Нидерланды)

Юстина Микулските (Литва) – Екатерина Макарова (-)

Тесса Андрианжафитримо (Франция) – Катаржина Кава (Польша)

Элеж Инисан (Франция, WC) – Мария Лурдес Карле (Аргентина, 18)

Аргентинка для квала очень солидный и стабильный игрок, который способен возвращать много мячей с хорошей глубиной, эффективно контратаковать и хорошо менять темп, через борьбу, но должна проходить Каву и Захарову.

9. Солана Сиерра (Аргентина)

Солана Сиерра (Аргентина) – Сюзан Бандекки (Швейцария)

Мариам Болквадзе (Грузия) – Дарья Снигур (Украина)

Гийомар Маристани Сулета (Испания) – Барбора Палицова (Чехия)

Селена Яничевич (Франция) – Ван Сиюй (Китай, 29)

Солана номинальный и фактический фаворит секции, должна реваншировать Бантекки за недавнее поражение, и дальше вероятно сыграть с Дашей (которой повезло со стартовым раундом), к сожалению, не вижу, что Снигур сможет предложить такому элитному игроку на грунте, которая преобладает существенно в скорости, надежности и выносливости при этом имеет хорошие удары с обеих сторон.

10. Ребекка Масарова (Швейцария)

Ребека Масарова (Швейцария) – Лина Глушко (Израиль)

Карсон Бранстин (Канада) – Уитни Осигве (США)

Луиза Чирико (США) – Тамара Корпач (Германия)

Лорен Дэвис (США) – Марина Стакушич (Канада, 24)

Ребекка набрала довольно приличную форму в последнее время, по такой игре оправдывает статус фаворита секции, интересный потенциальный матч против Осигве, которая была близкой к прямому попаданию в основу по USTA гонке.

11. Петра Мартич (Хорватия)

Петра Мартич (Хорватия) – Кароль Монне (Франция, WC)

Лаура Пигосси (Бразилия) – Фиона Ферро (Франция)

Ирина Шиманович (-) – Мэдисон Инглис (Австралия)

Кристина Дмитрук (-) – Вэй Сиджа (Китай, 25)

Думаю первый раунд Мартич против Монне является скрытым финалом в этой секции. Да, хорватка не выглядит надежной сейчас, но по уровню значительно превосходит французскую теннисистку украинского происхождения, и других представительниц секции.

12. Бьянка Андрееску (Канада)

Элла Зайдель (Германия, 12) – Стефани Фегеле (Швейцария)

Саяка Ишии (Япония) – Панна Удварди (Венгрия)

Нао Хибино (Япония) – Андреа Ласаро Гарсия (Испания)

Яо Синьсинь (Китай) – Бьянка Андрееску (Канада, 17)

Бьянка здесь может проиграть только сама себе и травмам (скрестим пальцы, чтобы их не было).



13. Хулия Риера (Аргентина)

Нурия Парризас Диас (Испания, 13) – Мириам Булгару (Румыния)

Патрисия Мария Циг (Румыния) – Кайла Кросс (Канада)

Хулия Риера (Аргентина) – Валентина Райзер (Швейцария)

Михаэла Бузарнеску (Румыния) – Талия Гибсон (Австралия, 23)

Еще одна аргентинка в моем выборе, комфортная секция для нее, из примечательного в этой части только то, что мир увидит возвращение румынки Михаэлы Бузарнеску.

14. Оксана Селехметьева (-)

Антония Ружич (Хорватия, 14) – Хина Иноуэ (США)

Оксана Селехметьева (-) – Кёка Окамура (Япония)

София Костулас (Бельгия) – Яра Барташевич (Франция, WC)

Лола Радивоевич (Сербия) – Джессика Понше (Франция, 32)

Хотелось бы избежать подобного выбора, но как есть – россиянка и Антония Ружич во втором раунде выявят победителя секции.

15. Франческа Джонс (Великобритания)

Харриет Дарт (Великобритания, 15) – Анастасия Соболева (Украина)

Хань Ши (Китай) – Жюли Бельгравер (Франция, WC)

Елена Приданкина (-) – Май Хонтама (Япония)

Леа Бошкович (Хорватия) – Франческа Джонс (Великобритания, 22)

Франческа очевидный фаворит секции, но здесь интересно что покажут наша Анастасия Соболева и перспективная и прогрессирующая Бельгравер. Обе имеют неплохие шансы выйти друг на друга, обыграв непрофильных соперниц. Легко думаю не будет, но Анастасия должна использовать этот шанс, делать шаг вперед, ее игры для этого хватает.

16. Яна Фетт (Хорватия)

Варвара Лепченко (США, 16) – Тайла Престон (Австралия)

Яна Фетт (Хорватия) – Присцилла Хон (Австралия)

Марго Рувруа (Франция, WC) – Харука Кадзи (Япония)

Нина Стоянович (Сербия) – Виктория Хименес Казинцева (Андорра, 28)

Четыре примерно равноценные претендентки – Лепченко, Фетт, Стоянович и Хименес-Казинцева, но путь у Яны Фетт выглядит наиболее удачным.

Валерий Сербов для портала “Большой теннис Украины”



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