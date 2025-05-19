Лео Турини: Болельщики Ferrari давно научились терпению

Лео Турини, комментируя итоги уик-энда в Имоле, постарался увидеть в них поводы для оптимизма и надежды, хотя своих эмоций он, как всегда, не скрывает…

В моих краях, в итальянской провинции Модена, у фермеров есть такая поговорка: «От свиньи вообще ничего нельзя выбрасывать».

И это тот самый случай. К сожалению, поговорка отражает время, в котором мы живём – говоря «мы», я имею в виду болельщиков Ferrari. По итогам гонки, которая, возможно, была последними гастролями Формулы 1 в Имоле, Скудерия заняла 4-е и 6-е места, и уже это позволяет вздохнуть с облегчением.

Давайте начистоту: если вспомнить, как всё сложилось в субботу, после вчерашних результатов Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера ощущение отчаяния всё-таки стало менее явным. Оба гонщика выступили отлично, хотя Шарлю в очередной раз изменила удача. Впрочем, в этом нет ничего нового.

Но факт остаётся фактом: позади уже семь этапов чемпионата, а на счету гонщиков в красном всего один подиум, да и то только третье место. Как тут не расстраиваться, ведь статистика лишь бесстрастно отражает суровую правду.

Машина SF25 остаётся загадкой для всех, кто с ней работает, и это совершенно не смешно. Безусловно, уровень результатов в квалификациях необходимо немедленно повысить, ведь отыгрываться по ходу гонок в современном автоспорте очень непросто, это целая история.

А перед Фредериком Вассёром, который за всё в ответе, как бы ни развивались события, стоят задачи огромной сложности. Вежливо напомню, что болельщики Ferrari давно научились терпению, они уже привыкли ждать. Если в феврале казалось, что им обещают целый мир, то в мае все мечты превратились в прах, надежды сменились на растерянность.

И если Скудерии, чтобы вновь начать побеждать, необходимы новые светлые умы и хорошие специалисты, так давайте же их пригласим!

Что до остального, то в этот уик-энд пришлось расстраиваться и из-за Кими Антонелли, у которого мало что получалось. Но когда гонщику 18 лет, то ему ещё предстоит многому научиться, и это совершенно нормально. Важно только не сбиваться с правильной траектории.

Говоря о Максе Ферстаппене, предпочитаю быть искренним. В 2006 году Имола уже прощалась с Формулой 1, и это было сделано на высокой ноте, ведь гонку тогда выиграл легендарный Михаэль Шумахер. Если весь этот четырёхколёсный гоночный цирк в ближайшем будущем не вернётся на автодром имени Энцо и Дино Феррари, то радует хотя бы то, что под занавес мы увидели ещё одно феноменальное выступление голландца.

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