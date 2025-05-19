Богачук посредственно прошел Фокса. Возможно, дальше – титул?

Getty Images/Global Images Ukraine. Богачук – Фокс

18 мая в США состоялся бой украинца Сергея Богачука (26–2, 24 КО) против американца Майкла Фокса (24–5, 5 КО). Не та пара, которая должна была бы поразить фанатов спорта, но расчет был на уверенную победу Богачука нокаутом или доминирование над оппонентом. Не получилось ни первое, ни второе.

Бой от Сергея довольно посредственный, результат налицо, но удовольствие от действа не получил никто

Богачук победил – это главное. Однако выглядело все не очень. Вообще избрание Фокса в соперники вызвало вопросы. Никаких положительных сторон здесь не было. Оппонент – малоизвестен, и победа над ним не принесла бы много позитива. В то же время достаточно научен боксировать: и подвижен, и работает вторым номером, и осторожен. С таким неудобно боксировать никому, а боксеру стилистики Богачука так тем более.

Единственная причина, по которой этот бой можно было бы объяснить, – подготовка к Себастьяну Фундоре. При том, что сам Сергей не часто говорит об этом поединке. В последнее время он чаще упоминает имя Бахрама Муртазалиева – российского чемпиона IBF, с которым у него потенциально может состояться бой.

На Муртазалиева Фокс точно не похож. Майкл и габаритнее, и боксирует вообще не так – в несколько раз больше на отходах, чем Муртазалиев. Поэтому и было странно видеть в соперниках Сергея именно Майкла.

Поединок же начал складываться немного не так почти сразу. Еще когда бойцы только взвешивались. Там Богачук показал более 72 килограммов веса – больше всего за все время. Почему так произошло, непонятно, но это не выглядело, как боевая форма украинца.

В ринге это подтвердилось. Сергей, конечно, давил, попадал и забирал раунды. Однако выглядел еще медленнее, чем всегда. Он не успевал на ногах за подвижным соперником, не попадал так много и часто, как хотел и мог.

Проблема в том, что Богачук и так не самый быстрый боксер, но на этот раз он замедлился еще и относительно самого себя. Но в то же время все равно попадал много и достаточно для победы в раундах.

Противостояние прошло на одной волне. Сергей давит, Майкл убегает. Фокс двигался, пытался попадать навстречу. Получалось по-разному. Где-то очень хорошо, и Богачук чувствовал эти удары. Однако в основном американец отбивался, пытаясь попасть по сопернику и сразу уйти с линии атаки.

В 10-м раунде произошел спорный эпизод. Фокс пробил навстречу, но довольно слабо. Однако Богачук не удержался на ногах и упал. Был ли это нокдаун – спорный вопрос. Вроде бы, и должен был быть, ведь Сергей упал от удара. Однако рефери находился рядом и сразу решил, что нокдауна там не было.

Бой закончился со счетом дважды 97–93 и один раз 98–92 в пользу Богачука. Спокойная победа без особых приключений. Даже если бы засчитали нокдаун, результат был бы тем же. Однако смотреть это было неинтересно, что не типично для Сергея.

Что теперь?

Для Фокса ничего не изменилось. Он снова проиграл бой более топовому оппоненту, все нормально. К тому же боксировал хорошо, пробивал регулярно, больших проблем доставить себе не дал. Еще и спорный эпизод в конце боя добыл. Молодец!

Для Богачука будущее непонятно. Формально он должен был бы претендовать на чемпионский пояс. И по факту он выбирает между двумя боксерами: Себастьяном Фундорой и Бахрамом Муртазалиевым. Однако ситуация здесь сложная.

По Фундоре – у него есть бой. Еще не официально объявлен, но поединок против Тима Цзю должен состояться летом в США. Это будет реванш, прописанный в контракте на первый поединок, в котором Себастьян победил решением судей. Как закончится противостояние – непонятно.

С одной стороны, Фундора поначалу сильно проигрывал. А потом Цзю получил травму, и Себастьян этим воспользовался. С другой, Тима после этого уже били повторно, и уверенности это не добавляет. Фундора может и воспользоваться своим шансом закрепить результат.

По Муртазалиеву – он свободен. Но на когда? И не нужно ли будет боксировать с кем-то другим? Это же IBF с их принципиальностью в определении соперников. Промоутер украинца Том Леффлер говорил, что хотел бы видеть этот поединок в андеркарде боя Канело и Кроуфорда. А это в начале осени. Для Сергея достаточно времени, соперник также успеет договориться.

Однако есть и общая проблема. Если Цзю победит, он может захотеть повторно встретиться с Муртазалиевым для объединения и реванша. И здесь снова Богачук выбывает из борьбы за пояс.

Есть еще вариант Ксандера Зайаса, который будет проводить защиту и может быть доступным. Однако о нем в команде Сергея вообще не велся разговор до этого момента. Как и в команде Зайаса никогда не упоминали Богачука. Это не является препятствием для договоренностей, просто, возможно, у команд вообще другие планы, и поэтому они не говорят друг о друге.

Есть еще пояс WBA – там чемпион Теренс Кроуфорд. Однако он скорее им быть перестанет, когда перейдет по категориям вверх для боя против Сауля Альвареса. Однако и Богачук там вне рейтинга вообще.

Ну, и главное: не обязательно участвовать сугубо в чемпионском поединке. Просто хочется видеть бой против достойной и интересной оппозиции. Бой против Фокса имел мало преимуществ. Вот такая победа воспринимается негативно. Поражение было бы вообще провалом.

А так реванш против Ортиса, бой против Эррола Спенса, который никак не дебютирует в новом весе. Все это – интересные варианты, ради которых Богачук снова будет весить столько, сколько нужно, и на которые будет гарантированно интересно смотреть.

sport.ua