4 лучшие команды регулярного чемпионата НХЛ вылетели в одном раунде

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В седьмой игре четвертьфинала Кубка Стэнли «Флорида Пантерс» на выезде победила «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 6:1 (4-3 в серии).

Таким образом, были сформированы все полуфинальные пары. «Флорида» сыграет с «Каролиной Гаррикейнс», а «Даллас Старз» – с «Эдмонтон Ойлерз».

Вылет «Торонто Мэйпл Лифс» вписал новую страницу в историю американских спортивных лиг.

Впервые в истории НХЛ/НБА/НФЛ/МЛБ команды с 4 лучшими результатами по итогам регулярного чемпионата вылетели в одном раунде.

«Виннипег» проиграл серию «Далласу», «Вашингтон» был слабее «Каролины», «Вегас» вылетел после проигрыша «Эдмонтона», «Торонто» не справился с «Флоридой».

sport.ua